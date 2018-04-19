Самая дорогая в мире: студентка продает девственность ради кругосветного путешествия

Португальская модель собирается продать свою девственность по самой высокой цене в мире на сегодняшний день, чтобы отправиться в кругосветное путешествие.

22-летняя Пенелопа надеется получить 1,5 миллиона долларов от богатого покупателя, но пока самое щедрое предложение - $300 тыс. Впрочем, девушка не отчаивается и верит, что получит всю необходимую сумму, сообщает Daily Mail.

Пенелопа согласилась предоставить покупателям даже свои фотографии, но только на условиях анонимности, так как боится реакции своей семьи.

Пенелопа Caters News

"Я из очень консервативной семьи, мне никогда не разрешали встречаться с мальчиками, и я росла, чувствуя себя подавленной. За мной все время присматривал старший брат, который всегда делал то, что хотел. Это несправедливо", - поделилась девушка.

Что касается безопасности, то Пенелопа даже не думает об этом, поскольку аукционом занимается специализированное агентство Puremodelsclub. Покупатель должен будет предоставить удостоверение личности и депозит до обеспечения продажи. Встреча состоится в Германии, Швейцарии или Нидерландах по юридическим причинам. Puremodelsclub получит 20% от сделки.

Пенелопа Caters News

"Это, безусловно, будет удивительная ночь, я люблю заботиться о себе и занимаюсь танцами, поэтому знаю, как должно двигаться тело. Мужчины хотят девственниц, потому что они чистые и нетронутые. Это то, что нужно помнить вечно. Когда я получу деньги, то отправлюсь путешествовать по миру, особенно по Америке. И еще хочу купить квартиру в Португалии", - рассказала девушка.

Пенелопа Caters News

Как сообщал "Обозреватель", это далеко не первый случай, когда девушки заявляют о желании продать свою девственность за баснословные деньги. Так, ранее жительница Лондона, 26-летняя студентка Жасмин, выставившая на интернет-торги свою девственность по супервысокой цене, получила предложение в размере 1,2 миллиона евро (39 млн гривен) от голливудского актера, имя которого хранится в тайне. Также модель из Италии Николь выставила на продажу в сети собственную девственность. На этот шаг 18-летняя девушка пошла ради обучения в знаменитом Кембриджском университете (Англия).