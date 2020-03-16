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16 марта • обновлено в 16:58
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Российская порнозвезда пообещала секс разрабочику вакцины от коронавируса

2.6т
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Российская порноактриса Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, оказалась на карантине из-за коронавируса и пообещала заняться сексом с тем, кто создаст вакцину от заболевания.

Также она рассказала подробности своей самоизоляции, пишет Регион Online.

Лола Тейлор

Лола Тейлор

"Если выйду из дома, меня посадят", — сообщила Бушуева.

Она отметила, что люди страдают из-за карантина и выразила готовность отдаться тому, кто создаст лекарство от заболевания.

"Короче, дам за вакцину", — заявила порнозвезда.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как в советских фильмах снимали секс, и показал топ-5 эротических сцен кинематографа того времени.

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Автор
Мария Дидык
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Рассея страна идиотов ))
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