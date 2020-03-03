Просмотр порно опасен: медики назвали последствия

Психологи и сексотерапевты предупредили, что регулярный просмотр фильмов порнографического характера может вызвать серьезные проблемы в отношениях с партнером.

Своими комментариями поделились врачи Джанет Брито и Меган Флеминг, пишет "Лента.ру".

По словам специалистов, необязательно отказываться от эротических видео, но важно, чтобы порно воспринималось лишь как форма развлечения, а не становилось частью сексуальной жизни.

Так, Брито и Флеминг привели несколько признаков, которые говорят в пользу того, что человек чрезмерно увлекается такими роликами.

Названа опасность частого просмотра порно Maxim

В первую очередь психологи призвали осознать, подменяется ли секс просмотром порнографии. По мнению Брито, об этом свидетельствует ситуация, когда человек регулярно предпочитает заходить на сайт с таким контентом, а не интим с партнером.

Она также подчеркнула, что порно зачастую искажает отношение к интимной близости в реальности и формирует нестандартные привычки в отношениях.

Одним из последствий избыточного увлечения роликами становится уверенность в том, что жестокий секс, групповой и анальный секс являются нормой. Специалисты пояснили, что видео нельзя воспринимать как инструкцию.

Брито также объяснила, что в отношениях один из партнеров начинает ощущать чувство дискомфорта и одиночества, если другой слишком часто смотрит порно или скрывает это. По ее мнению, стесняться не нужно, лучше, если пара будет все обсуждать друг с другом.

Специалисты также предостерегли, что порно вызывает искаженное представление об идеалах внешности. Часто фильмы для взрослых занижают самооценку или же приводят к привычке искать изъяны в партнере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный порно-ресурс Pornhub опубликовал масштабную статистику. Оказалось, что украинцы чаще всего смотрят порно в категории хентай (жанр японской анимации, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены).

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