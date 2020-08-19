Развенчан главный миф о размере мужского полового органа

Австралийский сексолог Надя Бокоди развенчала популярный миф, что только мужчина с большим размером полового члена может удовлетворить женщину. На самом деле наоборот – они редко оправдывают возложенные на них ожидания.

Об этом эксперт рассказала изданию The Sun. По ее словам, часто мужчины не умеют справляться с большим размером своего достоинства. Для 75% из них одного проникновения для достижения оргазма недостаточно.

"Мужчины с небольшим членом с таким же успехом могут быть виртуозными любовниками, но об этом почему-то мало кто задумывается. Поэтому гораздо правильнее оценивать навыки, а не абстрактные цифры, которые ни о чем не говорят", – объяснила Бокоди.

Эксперт отметила, что важен не размер, а навыки радио МАКСИМУМ

Исследования показали, что средний размер полового органа большинства мужчин в состоянии эрекции составляет 12-13 см. По мнению Бокоди, этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии назвали идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса. На примере семидесяти пяти женщин в возрасте от 18 до 65 лет ученые доказали, что для достижения оргазма женщинам нужен пенис размером в 16 см.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!