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Развенчан главный миф о размере мужского полового органа

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Секс
1,0 т.
Эксперты заявили, что размер полового члена не имеет значения

Эксперты заявили, что размер полового члена не имеет значения. радио МАКСИМУМ

Австралийский сексолог Надя Бокоди развенчала популярный миф, что только мужчина с большим размером полового члена может удовлетворить женщину. На самом деле наоборот – они редко оправдывают возложенные на них ожидания.

Об этом эксперт рассказала изданию The Sun. По ее словам, часто мужчины не умеют справляться с большим размером своего достоинства. Для 75% из них одного проникновения для достижения оргазма недостаточно.

"Мужчины с небольшим членом с таким же успехом могут быть виртуозными любовниками, но об этом почему-то мало кто задумывается. Поэтому гораздо правильнее оценивать навыки, а не абстрактные цифры, которые ни о чем не говорят", – объяснила Бокоди.

Эксперт отметила, что важен не размер, а навыки

Эксперт отметила, что важен не размер, а навыки радио МАКСИМУМ

Исследования показали, что средний размер полового органа большинства мужчин в состоянии эрекции составляет 12-13 см. По мнению Бокоди, этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Университета Нью-Мексико и Университета Калифорнии назвали идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса. На примере семидесяти пяти женщин в возрасте от 18 до 65 лет ученые доказали, что для достижения оргазма женщинам нужен пенис размером в 16 см.

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