Размер имеет значение? Развенчаны главные мифы о сексе

Сексолог и семейный психолог Екатерина Алексеевская рассказала о главных мифах о сексе, в которые пора перестать верить.

Своими комментариями о наиболее распространенных мифах о сексе Алексеевская поделилась с изданием SPORT24.ru.

Миф 1: женщина достигает различных оргазмов

Многие женщины думают, что они испытывают множество оргазмов, и самый распространенный – вагинальный. Однако оргазм бывает только один – различаются только способы его получения. Стимуляция клитора – единственный способ достичь женщине пика, просто существуют разные техники.

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Миф 2: секс нужен для здоровья

Ни одно исследование не подтвердило, что отсутствие секса негативно сказывается на здоровье. Даже наоборот – неудовлетворительный секс может вредить.

Положительно повлиять на здоровье может получения оргазма, ведь он перезапускает нервную систему, производит большое количество гормонов, которые снижают стресс, успокаивают и расслабляют тело.

Миф 3: мужчины всегда хотят секса

Существует такое понятие, как "половая конституция", которая дается человеку от рождения и не изменяется в течение жизни. Это тот фактор, который определяет сексуальные потребности человека. Он бывает высоким, средним и низким.

При высокой половой конституции мужчина или женщина хотят заниматься сексом каждый день или несколько раз в день. При слабой – хотят секса раз в месяц или год. Большинство людей относятся к средней половой конституции с желаемой частотой секса 2-4 раза в неделю. Общепринятой нормы для мужчин не существует.

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Миф 4: сквирт – это женский оргазм

Проведенные исследования показали, что сквирт не является оргазмом. Это две параллельные вещи. Этот миф происходит из порнофильмов, где актрисы пытаются эффектно показать женский оргазм. Сквирт может усилить оргазм или вызвать ощущение дискомфорта и боли.

Миф 5: размер имеет значение

Многие мужчины переживают из-за размера своего детородного органа, и могут ли они им удовлетворить партнершу. Однако получение женского оргазма происходит за счет стимуляции клитора.

Средний размер вагинального канала – 8-12 см в состоянии покоя и в два раза больше в момент возбуждения. Более – не значит лучше, партнерша может испытывать боль и дискомфорт.