Размер имеет значение: развеяны популярные мифы о презервативах

Еще в подростковом возрасте сверстники начинают запугивать о неэффективности или ненадежности презервативов, а некоторые стереотипы о способах защиты укрепляются в подсознании уже взрослых людей.
Существует как минимум семь популярных мифов о контрацептивах, в которые нужно перестать верить, передает Сosmo.
Меньше удовольствия
Исследование ученых из университета Индианы доказали, что люди оценивают удовольствие от секса с презервативами так же, как и без них. А вот страх перед незапланированной беременностью наоборот ухудшает впечатление от процесса. Кроме того, в нынешнее время существует огромное множество видов такой защиты, которая подойдет на любой вкус.
Два презерватива – двойная защита
Одного презерватива во время полового акта более чем достаточно. Тем более, что два – увеличивают риски разрывов, ведь презервативы будут тереться друг о друга и могут порваться.
Размер не имеет значения
Существует целая линейка размеров, которая выставлена на полке не просто так. Однако значение имеет не длина, а ширина. В частности: S — базовый (3−4 см в ширину); M — средний (5 см в ширину); L — большой (более 5 см в ширину); XXXL –очень большой (более 6,2 см в ширину в области головки и более чем 5 см в ширину у основания полового члена).
Презервативы не так эффективны
При правильном использовании они эффективны на 98%, и всего в 2% случаев возможна незапланированная беременность. Это все еще самый надежный способ защиты.
Презервативы не нужны при оральном сексе
Герпес, вирус папилломы человека и многое другое не пробьет защиту презерватива. Врачи рекомендуют использовать презервативы даже при оральном сексе.
Эффективны на 100%
Не существует в природе средства, которое могло бы дать 100% гарантию защиты.
Его член слишком большой
National Health Services утверждает, что презервативы способны растянуться до 46 сантиметров.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадские психологи пришли к выводу, что чем выше уровень альтруизма у человека, тем больше у него партнеров.