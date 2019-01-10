Размер имеет значение: развеяны популярные мифы о презервативах

Еще в подростковом возрасте сверстники начинают запугивать о неэффективности или ненадежности презервативов, а некоторые стереотипы о способах защиты укрепляются в подсознании уже взрослых людей.

Существует как минимум семь популярных мифов о контрацептивах, в которые нужно перестать верить, передает Сosmo.

Меньше удовольствия

Исследование ученых из университета Индианы доказали, что люди оценивают удовольствие от секса с презервативами так же, как и без них. А вот страх перед незапланированной беременностью наоборот ухудшает впечатление от процесса. Кроме того, в нынешнее время существует огромное множество видов такой защиты, которая подойдет на любой вкус.

Два презерватива – двойная защита

Одного презерватива во время полового акта более чем достаточно. Тем более, что два – увеличивают риски разрывов, ведь презервативы будут тереться друг о друга и могут порваться.

Размер не имеет значения

Существует целая линейка размеров, которая выставлена на полке не просто так. Однако значение имеет не длина, а ширина. В частности: S — базовый (3−4 см в ширину); M — средний (5 см в ширину); L — большой (более 5 см в ширину); XXXL –очень большой (более 6,2 см в ширину в области головки и более чем 5 см в ширину у основания полового члена).

Презервативы не так эффективны

При правильном использовании они эффективны на 98%, и всего в 2% случаев возможна незапланированная беременность. Это все еще самый надежный способ защиты.

Презервативы не нужны при оральном сексе

Герпес, вирус папилломы человека и многое другое не пробьет защиту презерватива. Врачи рекомендуют использовать презервативы даже при оральном сексе.

Эффективны на 100%

Не существует в природе средства, которое могло бы дать 100% гарантию защиты.

Его член слишком большой

National Health Services утверждает, что презервативы способны растянуться до 46 сантиметров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадские психологи пришли к выводу, что чем выше уровень альтруизма у человека, тем больше у него партнеров.