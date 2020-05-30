Раскрыты интимные предпочтения украинцев на карантине

Основатели первой и самой большой в Украине сети секс-шопов "Насолода" рассказали о том, как повлиял карантин на интимные предпочтения украинцев.

По их словам, чтобы не потерять интерес к сексу, пары начали активнее покупать "горячие" игрушки для разнообразия интима. Отмечается, что за время карантина украинцы больше всего заказывали у них виброяйцо со смарт-управлением, шарики для тренировки интимных мышц, силиконовую анальную пробку, двухсторонний реалистичный мастурбатор и вибратор для пар. Об этом основатели сети секс-шопов "Насолода" рассказали эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Фото: molbuk.ua

Они также добавили, что значительно вырос спрос на лубриканты и специальные средства для обработки игрушек, интимную косметику для парных игр (массажные свечи и масла), а также на эротические костюмы и аксессуары для ролевых игр.

Кроме того, в сети отметили бум интереса к игрушкам для тех, кто вынужден оставаться на расстоянии со своей второй половинкой.

"В таких случаях приходят на помощь девайсы с возможностью управления со смартфона. Сегодня в арсенале брендов есть и самостоятельные игрушки, и парные: вибраторы, мастурбаторы, клиторальные стимуляторы, эрекционные кольца, анальные пробки и другие. Чтобы подключить партнера или партнершу к своему устройству, достаточно отправить ссылку и скачать приложение. Затем управлять вибрациями игрушки можно хоть из соседней комнаты, хоть из другой страны", – подытожили основатели сети секс-шопов "Насолода".

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