Раскрыт один из главных секретов секса

Паразитические рыбы-миноги помогли ученым понять, как возникли половые феромоны и почему запах мужчин заставляет женщин думать о сексе.

Их выводы были опубликованы в журнале PLoS Biology. Эксперты обнаружили, что молоки миног содержат в себе спермин, очень мощный феромон, привлекающий внимание только тех самок, которые готовы к размножению.

"Нам удалось открыть новую стратегию, которую самцы используют для привлечения внимания самок и оповещения их о том, что поблизости есть партнеры", — рассказала Анна Скотт из университета штата Мичиган.

Генетики обнаружили в ДНК миног особый ген, эволюция которого позволила нашим предкам обзавестись черепной коробкой и сложным мозгом.

Скотт и ее коллеги выяснили, что некоторые секс-феромоны, присутствующие в организме человека, появились еще во времена зарождения первых позвоночных животных, наблюдая за "семейной жизнью" миног.

Иллюстрация 24 канал

Несмотря на примитивное устройство и анатомию, миноги обладают достаточно необычными и сложными брачными традициями. Во времена сезона размножения, каждый самец приплывает на нерестилище и строит своеобразное "гнездо", которое он охраняет от посягательств конкурентов и куда он пытается завлечь самок.

Представительницы противоположного пола, в свою очередь, "инспектируют" эти структуры, выбирают самца и вместе оплодотворяют кладку, в которую может попасть до нескольких десятков тысяч икринок. После завершения сезона размножения и нескольких других спариваний они умирают, освобождая место для нового поколения миног.

Американские биологи обнаружили в семенной жидкости этих рыб огромные количества хорошо знакомого им вещества, которое было открыто в человеческой сперме еще в конце 17 века. Речь идет о спермине, короткой органической молекуле, которая придает семенной жидкости ее характерный запах, а также защищает ДНК сперматозоидов от повреждения при попадании в половые органы женщины.

Это соединение, как показали последующие опыты на самках миног, действительно радикальным образом меняло их поведение, если те были готовы к размножению, заставляя их плыть в ту точку аквариума, куда ученые выливали его раствор. При этом оно не влияло на самцов и неполовозрелых самок.

Открыв это необычное свойство спермина, ученые проверили, что произойдет, если заблокировать рецепторы, распознающие молекулы этого сигнального вещества. В результате этого самки стали абсолютно нечувствительными к нему, но при этом реагировали на другие феромоны, которые вырабатывают жабры самцов в сезон размножения.

Учитывая то, что это вещество присутствует и в семенной жидкости человека, его обнаружение в молоках миног указывает на то, как появились половые феромоны позвоночных существ и какую функцию они изначально исполняли.

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