Психологи озвучили неожиданный секрет "приятного" секса

На удовольствие интимной жизнью в паре влияет равное распределение домашних обязанностей.

К таким выводам пришли американские психологи, проанализировавшие отношения более 11 тысяч участников эксперимента, пишет SOCIUS.

Средний возраст и продолжительность брака участвовавших в исследовании составляла 55 и 27 лет соответственно. Эксперты обращали внимание на количество времени, которое тратят супруги на домашнюю работу, а также на вид их деятельности.

Как показали результаты, женщина была менее довольна сексом и отношениями, если она была ответственна за такие обязанности как приготовление пищи, мытье посуды или покупки, чем когда эти обязанности распределяются поровну.

Мужчины были более удовлетворены отношениями и сексом, когда партнерша брала на себя стирку, чем когда они распределяли эту обязанность поровну.

Если женщины чаще занимались покупками, то уровень удовольствия от секса мужчины отмечали как низкий.

Относительно мытья посуды, то распределение этих обязанностей не влияло на удовлетворение мужчин от интимных отношений. Для женщин же этот показатель был очень важным и влиял не только на качество секса, но и на ощущения в паре в целом.

Исследование показывает, что неравное распределение обязанностей негативно влияет на удовлетворение отношениями как у мужчин, так и у женщин.

Фото: ru.freepik.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся