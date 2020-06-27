Якщо ви не сприймаєте розмови про секс, то гортайте стрічку далі.

У мене буде про секс.

І про проблеми з ним.

Знавці з освітою стверджують, що у жінок є три фази сексуальної реакції:

Бажання.

Це коли лише в голові, лише образно. Це як легенький аромат парфумів і перші кадри сцени 18+. Це навіть не план дії, а лише задум. І він, задум подобається і дає запит тілу: мовляв, ти там як? Хочеш?

Збудження.

А ось це вже відповідь тіла на бажання. Табуни мурах під колінками і нашестя метеликів в живіт. Солодкі і тягучі відчуття. Тому що кров припливає, набухає в промежині, рецептори збуджуються хвилями пролактину, в крові піниться окситоцин і штирить ендорфіновими цунамі. Дослідникі фізіології процесу декілька століть потерпали від сивочолих поважних професОрів. Альфред Кінсі відзняв 4000 футів дрогоцінної плівки про спарювання кролів, вівців, корів в сподіванні перенести виявлені закономірності на людей. Уільям Мастерс та Вірджинія Джонс сконструювали камеру для статевого прутня, щоб знімати не порнокліпи (як ви подумали), а фіксувати фізіологію процесу. Але ж їм мало хто вірив, що то наука, а не порнокліпи...Тому наші знання про фізіологію більше з "жіночих романів", де вона почервоніла і "розкрила свій бутон". Тому, лише в 2005 році вперше детально описано жіночій клітор за допомогою мастурбації в апараті МРТ. Бо, виявляється, клітор має 3Д модель і описати його можна лише під час "роботи", тобто під час збудження.

Оргазм.

Це фінальна частина сексуальної реакції, кульмінація, катарсіс і перезавантаження. Одночасно. Але, не кожне збудження закінчується оргазмом. І відсутність оргазму - не завжди незадовільна оцінка в заліковці статевого партнера (сідай, знову двійка!). Доведено, що 45% жінок можуть отримувати задоволення від процесу сексуального контакту навіть без досягнення оргазму. Хоча, звісно, оргазм потрібен для розуміння, що насолода швидкоплинна, а вагітність - це надовго, інколи на все життя. Шуткую.

Отже, коли до мене приходить жінка і просить "перевірити її гормони, бо шось лібідо сильно впало... і травмувалось об життя", я їй відповідаю: давайте розбиратись.

Давайте розбиратись, що саме ви вкладаєте в термін "лібідо" і як ви вимірюєте його силу і слабкість? В яких одиницях? І виявляється, що коли страждає бажання - то не в гормонах справа, а в хронічному недосипі, в незадоволенності своїм тілом, в проблемах і тривогах, в нестабільності стосунків і в тому, що кожен партнер чекає дій від іншої сторони. Перехід шаленого кохання в щоденну сімейну рутину починається тоді, коли ви перестаєте говорити про свої бажання. Коли маєте інші поточні домінанти - роботу, дитину, втому, хворобу, відсутність флірту і зацікавленості в партнері. Це не вимірюється в гормонах і не досліджується в крутих генетичних лабораторіях.

У науковців є термін "гіпоактивний сексуальний розлад" - коли руки - ноги є, здорові, але не ходять. Тобто, жінка здорова, але не реагує на стриптиз і піроженку.

Якщо страждає збудження, тобто є фізіологічний баг - те, що раніше "заводилось" - не заводиться, а диринчить. Це дійсно вимагає огляду, виключення певних діагнозів і, ось тут - трошкі дослідження гормонів і реального паспортного віку. Важливо! Встановлений діагноз - може коректуватись. Як ліками, так і нефармакологічними прикольними оральними любрикантами зі смаком маракуї.

Якщо не має оргазму і вас це в принципі не турбує, то радійте життю далі і цінуйте те,що у вас є. Якщо ж таємнича загадка точки Джи для вас на часі - не втомлюйтесь вивчати своє тіло. І воно вам покаже "де Грефенберг зимує" (захреслено). Воно вам таке покаже, що ви навіть не уявляли на етапі бажання.

І найголовніше. З сексом не буде проблем, якщо ви будете про це говорити з партнером, з лікарем, з психотерапевтом, з мамою, з дітьми. Це така ж частина нашого життя, як і чистити зуби.

Але більш приємна, як на мене.

Ваша Доктор Наташа.

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