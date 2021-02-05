Названы правила хорошего секса, о которых не говорят

Многим кажется, что они знают о сексе все: с чего начать прелюдию, какую музыку включить для фона, в какой позе партнеру нравится больше и тому подобное.

Однако, делая то, что уже знакомо и проверено, обыкновенный секс становится настолько рутинным, что не приносит никакого удовольствия. Известный секс-коуч Екатерина Любимова рассказала о шести необсуждаемых правилах качественного секса, которые добавят остроты ощущений в постели. Об этом пишет Elle.

Любой секс, даже самый феерический, со временем становится рутинным. Поэтому многие пары отодвигают часы уединения со второй половинкой на свободное время после работы, домашних обязанностей и хобби. Эксперт советует установить часы обязательного секса согласно вашим биоритмам и темпераменту. Такая организованность, а главное – регулярность, подарит не только хорошее настроение, но и высокий иммунитет.

Комфортный секс нуждается в своей территории больше, чем работа, спорт и другие сферы нашей жизни. Создайте свое уютное гнездышко, где не будет места обсуждению проблем с коммуналкой, политики, конфликтам и спорам. Вы должны знать, что в спальне вам можно расслабиться и забыть обо всем плохом.

С постоянным партнером интимная жизнь дарит ощущение стабильности и безопасности, но это также имеет свои подводные камни. Вы можете однажды не сходить в душ после работы, отменить эпиляцию или даже визит к гинекологу, что в последствии станет нормой и для вас обоих. Никто уже не будет чувствовать себя достаточно сексуальным, чтобы хотеть секса, а человек, который "забил" на себя, перестанет привлекать.

Постоянные партнеры – по умолчанию команда, а чтобы она была успешной, без разговора не обойтись. Попробуйте в позитивном ключе заговорить о том, что хочется изменить в постели. Соблазнительные намеки и новые слова придадут "простым движениям" новые оттенки и настроят на нужный лад.

Если вы не можете отказаться от уютных трусов-слипов с Микки Маусом и удобных боксеров с дырочкой, то вам точно нужно что-то менять. Ваш партнер может внезапно перестать возбуждаться от диснеевских сюжетов и вашей небрежности. Вспомните, какое белье сводило партнера с ума в начале отношений. Почему бы не приобрести комплектик-другой и добавить новизны в спальню?

В стабильных интимных отношениях много преимуществ, но не забывайте работать над всеми сферами отношений. И над сексом в том числе. Постоянно развивайтесь, не бойтесь нового, изучайте необычные техники, пробуйте игрушки — и вы никогда не потеряете интерес к друг другу.

Как писал OBOZREVATEL, секс-коуч Юлия Гайворонская рассказала, как выбирать секс-игрушки и какая в них есть опасность. Сейчас большую популярность набирают секс-игрушки, которые могут работать на расстоянии. Однако при выборе девайса нужно понимать размер и место использования (в путешествии, дома).