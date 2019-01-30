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/Секс

Потемнело в глазах: парень рассказал, как обнаружил в порно свою девушку

3.6тЧитать материал на украинском

Житель Китая Сяо Чуан пережил стресс во время просмотра "фильмов для взрослых". В одном из эпизодов он заметил среди порнокактрис свою девушку Сяо Нан.

Как пишет The Star со ссылкой на источник Китая, открытие стало для него настоящим ударом. Чуан решил разорвать отношения, однако девушка объяснила, как оказалась на съемочной площадке кино с ярлыком "18+".

Потемнело в глазах: парень рассказал, как обнаружил в порно свою девушку

Фото: cosmo.ru

По словам парня, незадолго до происшествия Сяо Нан устроилась на подработку в местном японском пабе, чтобы получить возможность помогать родителям с оплатой учебы. Плохие условия труда вынудили студентку сменить работу и тогда она устроилась на неполный рабочий день моделью для съемок глянцевых журналов. Когда Чуан увидел ее в порно, у него "потемнело в глазах".

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"Мой друг нес какой-то бред о том, как она хорошо выглядела в кадре, но я больше не мог этого терпеть", – объяснил он.

Позже они встретились и Нан призналась парню, что съемка в порно была единственной для нее возможностью заработать достаточную сумму средств на образование.

Как писал ранее OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику из-за рекламы блесток для тела. Ролик знаменитости назвали в сети "порно с цензурой".

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Место
Китай
Теги
порноиндустрияпорно
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Суровые украинские парни не смотрят порно ибо знают что там увидят своих девушек...….
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