Потемнело в глазах: парень рассказал, как обнаружил в порно свою девушку

Житель Китая Сяо Чуан пережил стресс во время просмотра "фильмов для взрослых". В одном из эпизодов он заметил среди порнокактрис свою девушку Сяо Нан.

Как пишет The Star со ссылкой на источник Китая, открытие стало для него настоящим ударом. Чуан решил разорвать отношения, однако девушка объяснила, как оказалась на съемочной площадке кино с ярлыком "18+".

Фото: cosmo.ru

По словам парня, незадолго до происшествия Сяо Нан устроилась на подработку в местном японском пабе, чтобы получить возможность помогать родителям с оплатой учебы. Плохие условия труда вынудили студентку сменить работу и тогда она устроилась на неполный рабочий день моделью для съемок глянцевых журналов. Когда Чуан увидел ее в порно, у него "потемнело в глазах".

"Мой друг нес какой-то бред о том, как она хорошо выглядела в кадре, но я больше не мог этого терпеть", – объяснил он.

Позже они встретились и Нан призналась парню, что съемка в порно была единственной для нее возможностью заработать достаточную сумму средств на образование.

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