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20 февраля • обновлено в 03:39
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Постоянная эрекция в 57 лет: мужчина пострадал от неудачной операции

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Шотландец пережил две операции после аварии на рабочем месте и теперь страдает от постоянной эрекции.

Из-за этой деликатной проблемы он не может выйти из дома и увидеться со своей дочерью. Об этом пишет Mirror.

Постоянная эрекция в 57 лет: мужчина пострадал от неудачной операции
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57-летний шотландец работал стекольщиком и получил тяжелую производственную травму. Пострадавшему сделали операцию, но после нее мужчина потерял репродуктивную функцию. Он решил лечь на операционный стол еще раз, после чего он начал испытывать постоянную эрекцию. Мужчина не мог прикоснуться к пенису через боль и одеться.

Постоянная эрекция в 57 лет: мужчина пострадал от неудачной операции

Терапевт из больницы, где пострадавшему делали операцию, находится в отпуске, а другие медики отказались его осматривать.

Как ране писал OBOZREVATEL, американская модель Фокси Минеджери после развода с мужем увлеклась пластической хирургией и увеличила свою грудь до шокирующих размеров.

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Автор
Мария Дидык
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