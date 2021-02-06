Порнозвезда дала несколько советов, как улучшить сексуальную жизнь

Популярная американская порноактриса Лана Роудс поделилась несколькими советами о том, как улучшить сексуальную жизнь. Так, она предложила начать с интимной переписки и покупки красивого белья.

Такими подробностями 24-летняя знаменитость поделилась в подкасте "C3 Girls 1 Kitchen", передает Maximum.fm. Лана также отметила, что она не считает неординарные позы – залогом хорошего секса. По ее мнению, в постели нужно демонстрировать восхищение и интерес. Она рассказала, как это правильно демонстрировать.

"Это то, что я говорю всем. Они думают, что будут какие-то секс-позы, но это не так, дело в энтузиазме. Не хотели бы вы заняться сексом с кем-то, кто демонстрировал свое восхищение и интерес? Я считаю, что энтузиазм – это мой совет №1, который можно дать людям. Им так хочется чувствовать себя желанными, поэтому стоит это показывать", – заявила Лана.

Секстинг. Жаркие переписки являются прекрасным способом создать интригу перед встречей, а также поддерживать пыл. Поэтому можно намекать на определенные интимные вещи, присылать фото или даже видео. Конечно же, не забывайте, что лучше такое проворачивать с проверенными партнерами.

Хороший душ. По очевидным причинам важно быть чистым перед сексом, ведь хороший запах также стимулирует желание. К тому же, можно превратить душ в еще одну пикантную зону, ведь не только кровать подходит для интима.

Одежда также производит впечатление. Наряд позволяет сделать вас более уверенными: пусть это будет изысканное белье или странный костюм.

Грязные разговоры. Существует распространенное мнение, что плохие слова работают только в порно, но это не так. Пошлые разговоры и стоны точно позволят сделать интим ярче. Если же вы слишком застенчивы – есть способы завести партнера и без чрезмерной пошлости, к примеру, медленными поцелуями и прикосновениями. Проговаривайте свои ощущения, а также не стесняйтесь давать "указания", что нужно сделать, чтобы было еще лучше.

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