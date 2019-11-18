"Нас подставили!" Порноактрисы устроили скандал фотосессией на самолете. Кадры 18+

Порноактрисы из Великобритании устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.

Соответствующие снимки и видео были опубликованы на странице порностудии Banged Babes в Instagram (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Девушки предстали перед камерой в костюмах, стилизованных под униформу экипажа лайнера. Фотосессия вызвала широкий ажиотаж. В частности, о ней написали такие издания как The Sun и Daily Star.

Скандальная фотосессия instagram.com/banged.babes

По словам сотрудников музея, студия арендовала борт за 100 фунтов стерлингов (более 3,1 тысячи гривен) якобы для съемок купальников.

В съемках принимали участие порнозвезды Кристина Мэй, Эмили Блейк и Бетани Адамс.

Скандальная фотосессия instagram.com/banged.babes

Представители музея подчеркнули, что не имели представления, что происходило на борту самолета.

"Если бы мы знали, чем они там занимались, мы бы немедленно это остановили. Они нас подставили", – заверила управляющая музея Дайан Джеймс.

Скандальная фотосессия instagram.com/banged.babes

Скандальная фотосессия instagram.com/banged.babes

Как писал OBOZREVATEL, недавно сотрудница массажного салона со специфическими услугами в Харькове раскрыла нюансы профессии.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!