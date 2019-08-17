Порноактриса заработала за месяц огромную сумму: как ей это удалось

Порноактриса по имени Стефани Виксен раскрыла свои заработки за съемки. Выяснилось, что всего за месяц своей работы ей удалось заработать около 12 тысяч долларов.
Секрет, говорит она, прост: вместо работы на студию, актриса заливает свои ролики на PornHub и получает деньги за просмотры, передает "Лента.ру".
"Пока люди кликают на мои ролики, я зарабатываю на них", — объяснила актриса.
Стефани Виксен
Аккаунт актрисы в Reddit
Кроме того, некоторые из видео она продает через сервис ModelHub.
Женщина призналась, что пошла работать в порно после того, как ее бойфренд предложил ей где-то подработать. Они оба решили, что съемка в порно будет веселой идеей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса фильмов для взрослых Миа Халифа призналась о причинах ухода из порноиндустрии.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!