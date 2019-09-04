Порноактриса пожаловалась на проблемы из-за большой груди

В США сразу несколько порноактрис пожаловались на проблемы со здоровьем из-за операции по увеличению груди с помощью имплантов.

Девушки рассказали, что увеличить грудь им пришлось ради продвижения по работе, пишет The Daily Beast.

Так, Кармен Карма сделала операцию в 2014 году, примерно через полтора года после начала карьеры в порно. Тогда она последовала совету своего агента и коллег по индустрии. По ее словам, в карьере это действительно помогло.

"Как только я сделала импланты, все те компании, которые не хотели меня снимать раньше, внезапно заинтересовались в моей работе", – вспоминала девушка.

После она еще раз увеличила грудь, но потом у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, и в итоге решила избавиться от имплантов.

Кармен Карма retrogpic.pw

Историю девушки также поддержали несколько ее коллег по фильмам для взрослых. Николь Энистон рассказала, что также увеличила грудь по совету агентов и режиссеров.

Известная вебкам-модель Кристи Фокс также рассказала, что после увеличения груди испытывала ухудшение здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, порноактриса по имени Стефани Виксен раскрыла свои заработки за съемку.

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