Порно со знаменитостями: стало известно, как звезд кино "завлекают" в фильмы для взрослых

В сети появились самообучаемые программы, которые могут подгружать множество фотографий звезд в нейросеть, подставляя лица знаменитостей вместо порноактрис в оригинальных роликах.

Как говорится в материале Лента.ру, такие видео получили название "дипфейки" — поддельные видео, фрагменты графики которых были изменены.

"На кадрах одного из первых подобных роликов сыгравшая Чудо-женщину актриса Галь Гадот занималась сексом со сводным братом. При внимательном рассмотрении можно было понять, что это подделка, однако запись была достаточно реалистичной для того, чтобы не слишком дотошный зритель поверил в ее подлинность", — написали в СМИ.

Поддельная Мэйси Уильямс Reddit

Поддельная Эмилия Кларк Reddit

"Создатель видео с Гадот загрузил в нейросеть множество фотографий звезды и порновидео, таким образом натренировав программу подставлять ее лицо вместо лица порноактрисы в оригинальном ролике. К созданию дипфейков быстро подключились те, кто нашел способ еще больше упростить процесс подделки роликов. Теперь практически каждый мог подставить лицо бывшей подруги или одноклассницы в любое порновидео, потратив на это минимум времени", — добавили в издании.

Галь Гадот PornHub

За это время умельцы создали подделки на таких актрис, как Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Натали Портман, певицу Ники Минаж и многих других.

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