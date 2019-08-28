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Pornhub показал "Самое грязное порно в истории": яркое видео

4.3т Читать материал на украинском

Pornhub 27 августа представил видео под названием The Dirtiest Porn Ever, что в переводе означает "Самое грязное порно в истории".

Соответствующий ролик, затрагивающий социально важную проблему, опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео 18+, проскролльте до конца страницы).

По сюжету, молодая и красивая пара занимается сексом на пляже. А в этот момент люди в защитных костюмах с надписью Pornhub собирают горы мусора, которые выкидывают на берег волны.

Люди собирают мусор на фоне парочки, которая занимается сексом

Люди собирают мусор на фоне парочки, которая занимается сексом

Кадр из видео

"Все мы в Pornhub очень грязные. Но когда речь заходит о миллионах тонн отходов, которые каждый год смываются на берег, мы все можем очиститься. Вот почему мы объединились с парой из порно под ником LeoLulu для создания фильма для взрослых на одном из самых загрязненных пляжей в мире", – сказал вице-президент Pornhub Кори Прайс.

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Деньги за каждый просмотр будут направлены в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой пластика из океана.

Актриса Pornhub на фоне мусора

Актриса Pornhub на фоне мусора

instagram /leoluluofficial

Порноактриса на фоне мусора

Порноактриса на фоне мусора

instagram /leoluluofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Украина вошла сразу в два самых высоких рейтинга популярного ресурса для взрослых Pornhub.

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Теги
Экология Секс видео
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Украинзге мирь, в лучшее бы не вступили
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