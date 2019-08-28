Pornhub показал "Самое грязное порно в истории": яркое видео

Pornhub 27 августа представил видео под названием The Dirtiest Porn Ever, что в переводе означает "Самое грязное порно в истории".

Соответствующий ролик, затрагивающий социально важную проблему, опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео 18+, проскролльте до конца страницы).

По сюжету, молодая и красивая пара занимается сексом на пляже. А в этот момент люди в защитных костюмах с надписью Pornhub собирают горы мусора, которые выкидывают на берег волны.

Люди собирают мусор на фоне парочки, которая занимается сексом Кадр из видео

"Все мы в Pornhub очень грязные. Но когда речь заходит о миллионах тонн отходов, которые каждый год смываются на берег, мы все можем очиститься. Вот почему мы объединились с парой из порно под ником LeoLulu для создания фильма для взрослых на одном из самых загрязненных пляжей в мире", – сказал вице-президент Pornhub Кори Прайс.

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Деньги за каждый просмотр будут направлены в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой пластика из океана.

Актриса Pornhub на фоне мусора instagram /leoluluofficial

Порноактриса на фоне мусора instagram /leoluluofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Украина вошла сразу в два самых высоких рейтинга популярного ресурса для взрослых Pornhub.

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