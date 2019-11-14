Почему женщины не получают оргазм: главные причины

Ученые объяснили причину, по которой женщины испытывают проблемы с оргазмом.

Как пишет Le Figaro, две женщины из трех с легкостью испытывают оргазм, но с помощью различных стимуляций: проникновение, связанное с ласками клитора, самостоятельная мастурбация, мастурбация со стороны партнера, куннилингус.

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Отмечается, что многие женщины иногда испытывают трудности с достижением оргазма, и у каждой четвертой не было оргазма во время последнего сексуального контакта.

"Это со связано со слишком сильной сфокусированностью на проникновении во время секса", - отмечает журналист Дамьен Маскре.

Cosmo.ru

В свою очередь, финский профессор Осмо Контула, который изучал сексуальность своих соотечественниц более четверти века, привел свои объяснения, почему у женщины возникают проблемы с оргазмом.

"Женщинам не удается психологически расслабиться, чтобы насладиться моментом. Это выражается в том, что они всецело поглощены своими проблемами, неспособны избавиться от навязчивых или негативных мыслей, им трудно добиться ощущения присутствия в данное мгновение", - сообщает Осмо.

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Также еще одной из причин является наличие комплексов по поводу внешности:

"Неслучайно, что в опросе половина женщин, не очень удовлетворенных своей внешностью, часто испытывала трудности с оргазмом, тогда как это происходило только с 17% тех женщин, которые были полностью удовлетворены своим внешним видом. Так, низкая самооценка может считаться более всеобщим явлением, помимо конкретных сексуальных действий".

Cosmo.ru

Как писал OBOZREVATEL, ученые развенчали популярный миф о похудении и занятиях сексом. По их мнению, интимная жизнь не способна заменить спортивные тренировки.

Однако оргазм может не только способствовать похудению, а и хорошо влиять на здоровье.

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