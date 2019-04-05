Почему женщины изменяют: психолог раскрыл секрет

Женщины изменяют своим мужьям из-за нехватки секса, ради мести и для новых впечатлений.

К такому выводу пришел российский психолог Андрей Зберовский по результатам исследования, в котором участвовали 3 тысячи неверных женщин, передает "Лайф". Специалист привел шесть причин измены.

Надоели серые будни

По мнению Зберовского, 42% женщин хотят устроить себе праздник, потому что устают от серости семейных будней и хотят почувствовать себя любимой.

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Измена ради карьеры

По данным исследования, 18% женщин изменяют ради карьеры. Секс считается нормой благодарности или средством продвижения по карьерной лестнице.

Измена ZEWANA

Секс за деньги и роскошь

Психолог считает, что 13% женщин изменяют ради денег или подарков, которые муж никогда не купит.

Измена ради мести

12% женщин идут на измену, чтобы отомстить мужу, хотя часто это происходит из-за алкоголя.

Измена как восполнение нехватки секса

Женская измена women.ru

По данным исследования, 9% женщин заменяют изменой нехватку секса в семейной жизни, но в этом признаются в основном дамы после 35 лет.

Измена как следствие поиска нового мужа

По словам Зберовского, 6% женщин понимают, что брак закончится по тем или иным причинам. Систематическими изменами начинается поиск нового спутника жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сексолог Ольга Висленко рассказала, почему мужчины отказываются от секса, и какие стоит предпринять действия женщинам.

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