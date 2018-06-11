Почему женщина не может полностью раскрыть свою сексуальность: ответ психолога

Знаменитый психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram рассказал, почему женщина не может полностью раскрыть свою сексуальность и получить истинное наслаждение от секса.

По словам эксперта, всему виной психологические проблемы.

"Одна из причин, почему люди (и особенно женщины) не могут полностью раскрыть свою сексуальность и получить истинное наслаждение, - психологические проблемы. Во время секса мы становимся эмоционально открытыми (и, вместе с тем, эмоционально уязвимыми), поэтому именно в интимные моменты, как правило, всплывают страхи, комплексы, тревога и боль. Вообще, секс — это один из мощнейших индикаторов того, что творится в душе. Например, женщина может вытеснять из сознания тот факт, что в детстве ее бросил отец, и это до сих пор причиняет ей боль. Но вдруг во время секса появляется страшное чувство отвержения и одиночества. Чувство, что и этот партнер ее покинет, когда она перед ним так открыта и обезоружена. Словом, если вы хотите получать настоящий кайф, начните не с поиска идеального партнера, а с сеанса психотерапии", - пишет Лабковский.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что психолог раскрыл секрет идеального секса.