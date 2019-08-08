Почему секс превращается в рутину: названо топ-5 причин

Со временем секс из страстного волнующего действа превращается в обыденность.

Так, с этим сталкивается почти что каждая пара. OBOZREVATEL расскажет о топ-5 причинах, почему страсть сходит "на нет".

Дефицит поцелуев

Короткие поцелуи перед сексом или же и вовсе их отсутствие говорит о том, что секс начинает превращаться в рутину. У некоторых мужчин даже есть привычка, приходя с работы, целовать свою женщину в лоб. Лучше целуйтесь в губы, на худой конец, в уголок рта или шею.

Фото: wikigrowth.ru

Отсутствие романтической обстановки

Асексуальная обстановка также не поможет настроиться на нужный лад. Перед сексом лучше всего обустроить место, которое настроит на интим, и откуда партнеры не смогут наблюдать горы белья, громко говорящий телевизор, завалы из документов и так далее.

Фото: www.wclub.ru

Самостоятельное раздевание

Самостоятельное раздевание также может говорить о том, что пара воспринимает секс как должное, некий "долг", и прекращает превращать процесс раздевания в эротическую игру, как это происходило в начале отношений.

Фото: rkas.org.ua

Отсутствие комплиментов

Иногда, когда вы уже очень долго живете вместе, отпадает надобность говорить каждый день своей второй половинке: "Прекрасно/сексуально выглядишь". Но, именно комплименты способны дать второе дыхание вашей сексуальной жизни.

Фото: www.b17.ru

Бытовые разговоры после секса

Хуже всего, когда сразу после получения удовольствия начинается разговор о предстоящих бытовых вопросах. Если такое происходит уже, то секс вряд ли запомнится, какой бы он страстный не был.

Фото: biljni-preparati.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-5 вещах, которые не стоит делать перед сексом.

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