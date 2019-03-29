Почему мужчина отказывается от секса и что делать женщине: ответ специалиста

Сексологи часто отмечают: мнение, что мужчина, в отличие от женщины, всегда готов заняться сексом - лишь стереотип. На самом деле все иначе: женщины чаще могут иметь сексуальное желание, нежели мужчины.

Как рассказала "24 Каналу" сексолог Ольга Висленко, на это есть ряд причин. Специалист также рассказала, что в такой ситуации стоит предпринять женщинам.

Фото: cosmo.ru

Какие есть причины отсутствия сексуального желания у мужчин?

Слабая половая конституция. Половая конституция – это то, что дано нам от природы. Мы называем темпераментом, либидо, но суть одна. Каждый из нас хочет секса в соответствии со своей половой конституцией.

Возраст. Да, с возрастом мужчины хотят все меньше и меньше.

Недосыпание и усталость. Если нет привычки высыпаться, мужчина вечно сонный, то и секса хочется меньше или не хочется совсем. Все, чего хочется – лечь и уснуть.

Питание и образ жизни. Когда он не очень здоров, это не может не отразиться на либидо. Не будем забывать и о лишнем весе, он тоже может заставить отказаться от секса.

Гормональный сбой. Мужчинам тоже нужно ходить к эндокринологу. Часто после этого им назначают терапию тестостероном при его низких показателях и наличии сексуальных недугов.

Стрессы, депрессия, антидепрессанты.

Болезни. Когда мы заболеваем, то все силы идут на восстановление и телу не до секса.

Сублимация (перенаправление энергии) в спорт, работу, творчество.

Отсутствие мотивации на секс, обиды на партнершу, ссоры.

Страхи. Часто эти страхи вызывают женщины, когда критикуют секс с партнером.

Ну и нельзя не сказать о реализации своего либидо в постели с другой женщиной.

Что в этой ситуации делать женщине?

"Выдохнуть, взять листок, выписать имеющиеся причины и задать себе вопрос, "а с какими причинами я могу помочь разобраться?". Все остальные причины нужно обсудить с партнером и дать ему понять, что вас не устраивает ситуация которая сложилась. Когда все сделано, спросить себя – устраивает вас результат или нет. Потому что там, где одна женщина подаст на развод из-за отсутствия секса, другая будет мирно жить дальше с таким мужчиной. И ни один сексолог не имеет права советовать что делать", - посоветовала сексолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы:

топ-5 продуктов, которые увеличивают половое влечение;

черты характера, повышающие шансы на секс.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!