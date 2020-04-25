Почему люди сожалеют о сексе: психологи назвали основные причины

Мужчины и женщины по-разному сожалеют о сексуальном и романтическом опыте: первые чаще расстраиваются из-за упущенных возможностей, а вторые из-за случайных или бессмысленных связей.

Об этом говорится в исследовании американских психологов, опубликованном в журнале Evolutionary Behavioral Sciences.

Исследователи изучили 61 412 объявлений на сайте Craigslist, где люди ищут незнакомцев, с которыми пересеклись в общественных местах. Психологи также проанализировали 3500 постов на FMyLife.com, где пользователи сети анонимно делятся историями из жизни.

О потерянных контактах чаще писали мужчины (42 911 постов). Только 18 501 сообщение было посвящено мужчинам, которых искали девушки.

В то же время женщины чаще мужчин рассказывали о неудачных свиданиях и сексе.

"Мужчины склонны переоценивать свои шансы на секс, и поэтому в среднем чаще сожалеют об упущенных возможностях, чем женщины. Женщины больше склонны жалеть, что встречались или занимались сексом с какими-то мужчинами", – рассказал Грегори Уэбстер, психолог из Университета Флориды.

Результаты исследования психологи пояснили риском беременности для женщин, для которых последствия романтических связей могут быть более сложными, чем для мужчин.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из Университета Техаса в Остине провели исследование, в результате которого смогли определить возраст женщин, когда они особенно стремятся к сексу.