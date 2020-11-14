Почему люди могут отказаться от секса для рождения детей: названа причина

Ученые рассказали о теории, которая может изменить мир и представление о нем.

Через 20 лет заниматься сексом для зачатия ребенка будет не принято – такой прогноз дал профессор Стэнфордского университета Генри Грили в своей новой книге "Конец секса и будущее человеческой репродукции", пишет "Esquire".

В мире живут миллионы людей, появившихся на свет с помощью экстракорпорального оплодотворения. 25 июля 1978 года в британском Олдеме родилась Луиза Джой Браун – первый в мире ребенок, зачатый при помощи ЭКО. Сегодня она работает няней, у нее двое детей, появившихся на свет традиционным путем. Эта процедура остается дорогой, сложной и не полностью безопасной. В будущем схема, по мнению Грили, будет выглядеть так.

У одного партнера берут образец спермы, у другого – несколько клеток кожи. Благодаря технологии клеточного перепрограммирования. В 2012 году Джон Гердон и Синья Яманака получили Нобелевскую премию за открытие "перепрограммирования зрелых клеток в плюрипотентные". Например, из клеток кожи можно сделать индуцированные стволовые клетки, из которых, в свою очередь, способна развиться любая специализированная клетка тела. Из них получают сотню яйцеклеток и оплодотворяют их (при этом сперматозоиды тоже можно создать из клеток кожи, а значит партнеры могут быть одного пола). Затем у каждого эмбриона полностью прочитывают геном. Часть из них окажется носителями опасных генетических мутаций, некоторые будут иметь хромосомные нарушения, остальные можно рассортировать по разным параметрам: пол, цвет глаз, особенности характера. Родители смогут выбрать любого, чтобы подсадить его в полость матки.

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Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) доступна в рамках ЭКО и сегодня. Первые дети, которым провели генетическую диагностику на эмбриональной стадии, появились на свет в 1990 году в Великобритании и США: перед подсаживанием эмбрионов их могут проверить на хромосомные аномалии и отдельные мутации, вызывающие моногенные заболевания. Но полную расшифровку генома не делают – пока это дорого. В будущем ПГД станет дешевой или вовсе бесплатной, уверен Грили: государству и страховым компаниям выгоднее оплатить эту процедуру, чем после рождения лечить детей с серьезными заболеваниями. Количество последних резко уменьшится. Процедура станет рутинной, а людей, которые предпочтут зачатие по старинке, будут считать просто безответственными.

Или, напротив, слишком ответственными, ведь данная технология вызывает лавину моральных, этических и законодательных вопросов. Что делать с тем, что родителем можно будет стать неосознанно (кто-то незаметно получит кусочек кожи или возьмет клетки у ребенка или умершего человека)? Кто будет определять, по каким параметрам можно выбирать эмбрионов? Как быть с чувствами людей, которые уже родились с генетическими патологиями и кого общество только-только начало включать в свои ряды? Этими и другими вопросами Генри Грили советует озаботиться заранее: технологии проникают в нашу жизнь незаметно, и потом может быть слишком поздно.

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