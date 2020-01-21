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21 января • обновлено в 13:26
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Почему больше не хочется секса: названы главные причины

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Усталость, стресс и нездоровое питание являются одними из распространенных причин снижения либидо. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо решить эти проблемы.

Также, одной из распространенных причин является недостаток сна, пишет The Health Site.

Почему больше не хочется секса: названы главные причины

pexels.com

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Стресс

Слишком большое давление на работе может привести к повышению уровня кортизола, который может подавлять выработку тестостерона и других гормонов и ухудшать настроение.

Почему больше не хочется секса: названы главные причины

pexels.com

Депрессия

Депрессия или любое другое психическое заболевание также может повлиять на желание заниматься сексом. И если вы принимаете антидепрессанты, это также может быть причиной низкого полового влечения.

Проблема щитовидной железы

Согласно исследованиям, заболевание щитовидной железы могут повлиять на ваше половое влечение.

Недостаток физических нагрузок

Неактивный образ жизни, лишний вес, психическое напряжение могут влиять на выработку гормонов, особенно тестостерона и эстрогена.

Почему больше не хочется секса: названы главные причины

pexels.com

Диета

Исследователи говорят, что сбалансированная диета может увеличить ваше сексуальное влечение. Употребление жареной и соленой пищи может вызвать вздутие живота и снизить сексуальное влечение.

Низкая самооценка

Низкая самооценка или отсутствие любви к себе могут снижать желание заниматься сексом.

Почему больше не хочется секса: названы главные причины

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, в мире появился новый секс-тренд, который заключается в использовании кокоса вместо вагины.

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Автор
Мария Дидык
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