"Плохой запах и анальный секс": работники порноиндустрии раскрыли неприятные нюансы

Работа в порноиндустрии сопровождается многими неприятными нюансами. Люди, которые имеют отношения к этой сфере, поделились на Reddit своими откровениями.

Так, многие обращали внимание на запах, который часто присутствует на съемочных площадках фильмов для взрослых, передает "Лента.ру". "Я просто не могу описать, насколько этот запах плох. В сто раз сильнее запаха потной мошонки", — написала одна из пользовательниц.

Другой юзер уточнил, что там нередко можно ощущать сильный запах экскрементов из-за актеров, которые не готовятся соответствующим образом к анальному сексу.

Работники порноиндустрии раскрыли неприятные нюансы Иллюстрация

Кроме того, многие девушки во время занятий сексом на камеру находятся в состоянии наркотического опьянения. Среди неприятных нюансов также числятся разные неприличные пожелания и предледование после съемок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее откровенно о всех подводных камнях жизни порноактрисы рассказала девушка родом из Львовской области, которая снимается во "взрослом" кино под псевдонимом Josephine Jackson.

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