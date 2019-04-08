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/Секс

Озвучены секреты страстного секса для супружеских пар

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Супружеские пары поделились личными секретами, как им удается сохранять свои сексуальные отношения после многих лет совместной жизни.

Опрос провел журнал The Cut, с которым мужья и жены поделились самым сокровенным.

"Мы никогда, никогда, никогда не смотрим электронную почту и смс друг друга. Это не приводит ни к чему хорошему", – Таня, 33 года, замужем два года.

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"Что делает наш брак счастливым? Мы не спрашиваем себя, счастливы ли мы", - Эми, 41 год, замужем три года.

"Лубрикант. Просто смазка на тумбочке", – Лиза, 49 лет, замужем 19 лет.

"Научитесь прикусывать язык", – Стюарт, 50 лет, женат 15 лет.

"Я ничего не знаю о его финансах. А он не заботится о моих. Не заплатил ли налоги вовремя? Круто, не мои проблемы", – Авива, 40 лет, замужем три года.

"Занимайтесь сексом раз в неделю, несмотря ни на что. Если этого не делать, то в конечном итоге вы почувствуете себя соседями по комнате", – Джулия, 38 лет, замужем восемь лет.

"Наймите уборщицу", – Карл, 38 лет, женат четыре года.

"Минет. Мне сходит с рук почти все, что угодно, если я регулярно делаю минет", – Джулия, 41 год, замужем три года.

Секреты секса в супружеской жизни

Секреты секса в супружеской жизни

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