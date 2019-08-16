"Озабочены сексом": стриптизеры рассказали об ужасах своей работы

Стриптизеры раскрыли шокирующие подробности их работы. Они пожаловались на то, что порой клиентки ведут себя очень агрессивно.

Иногда девушки начинают распускать руки и даже калечат танцоров, пишет британское издание The Sun.

29-летний Хавьер Маркхэм, который танцует стриптиз уже пять лет, пожаловался, что во время его выступления женщины нередко распускают руки и трогают его за интимные места. По его словам, клиентки агрессивно хватали его за половой орган, а также облизывали шею.

"У многих девчонок очень длинные ногти, которыми они норовят провести по мужской спине, — рассказывает Маркхэм. — Мне иногда кажется, что они видят в нас лишь набор мышц, с которым можно делать что угодно".

30-летний Питер рассказал, как однажды клиентка забралась на сцену и схватила ногтями его гениталии.

"У меня пошла кровь. На тот момент я встречался с девушкой, и мне было сложно все это ей объяснить", - сказал танцор.

Питер также считает, что девичники — худшие мероприятия, на которых ему приходится выступать.

"Они все время озабочены сексом", — объяснил мужчина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, работа в порноиндустрии сопровождается многими неприятными нюансами. Люди, которые имеют отношения к этой сфере, поделились на Reddit своими откровениями.

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