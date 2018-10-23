Любит, но не хочет: эксперты выяснили, возможны ли отношения без секса

Сабина Вайс, психолог и семейный терапевт из Вены, убеждена в том, что отношения без секса также могут быть счастливыми.

Они могут быть жизнеспособными, пока это устраивает обоих партнеров. Об этом сообщает Huffington Post Deutschland.

По мнению Вайс, следует различать две формы отношений без секса: когда его изначально не было - он просто обоим не был нужен, и когда половая жизнь со временем отошла на второй план.

Эксперт считает, что в каждой паре рано или поздно угасает сексуальная активность, но это не должно становиться причиной для проблем и ссор.

"Если пара не занимается сексом, это не значит, что в отношениях нет физической близости ... Такие пары могут обниматься и ласкать друг друга", - отметила Вайс.

Как сообщал OBOZREVATEL, сексологи назвали несколько простых правил, которые помогут достигать максимального сексуального удовлетворения.