Откуда взялась легендарная фраза 'в СССР секса нет': опубликовано видео

В сети показали фрагмент, на котором запечатлено появление знаменитой исторической фразы "в СССР секса нет". Впервые она прозвучала в одном из советско-американских телемостов.

Так, момент попал на видео 17 июля 1986 года. Об этом пишет "Укринформ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Людмила Иванова в телемосте "Ленинград-Бостон" ("Женщины говорят с женщинами") заявила, что "секса у нас (в СССР, – ред.) нет, и мы категорически против этого."

Стоит отметить, что тогда фраза стала "исторической", а также она принесла популярность Ивановой.

Добавим, что сама Иванова в 2004 году в интервью газете "Комсомольская правда" изложила альтернативную версию истории происхождения этой фразы:

"Начался телемост, и одна американка говорит: да вы из-за войны в Афганистане вообще должны перестать заниматься сексом с вашими мужчинами – тогда они не пойдут воевать. И пальцем все время тычет. Я ей и ответила: в СССР секса нет, а есть любовь. И вы во время войны во Вьетнаме тоже не переставали спать со своими мужчинами. Но все запомнили только начало фразы. А что, я не права? У нас же действительно слово "секс" было почти неприличным. Мы всегда занимались не сексом, а любовью. Вот это я и имела в виду", – сказала Иванова.

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