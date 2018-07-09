Секс и эксперименты: как рассказать партнеру о тайных желаниях

Президент Ассоциации сексологов и сексотерапевтов Украины Елена Голоцван и владелица первого в Украине отеля для секс-игр Елена Соловьева обсудили страх пар признаться в своих желаниях и дали советы по его преодалению.

По словам Елены Голоцван, есть разница между восприятием мужчины и женщины. Например, мужчины склонны визуально оценивать женщину и их больше возбуждает картинка. Женщинам же больше нравится слушать своего мужчину.

Она советует партнерам обсуждать свои желания и даже договориться о том, как давать сигналы во время секса.

Елена Соловьева отмечает, что открывать партнера нужно постепенно, не обрушивая на него все свои желания или того хуже, критикуя возлюбленного.

С ней согласна сексолог, которая уверена - "мостик желани" можно построить постепенно, не травмируя друг друга.

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