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1 октября • обновлено в 22:01
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/ Секс

"Он будет добр": британка продала девственность политику за 1,3 млн фунтов

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В Великобритании 23-летняя девушка Лия призналась, что продала свою девственность через известное онлайн-агентство "Золушка-эскорт" за 1,3 млн фунтов стерлингов (38,5 млн грн).

Как сообщает The Daily Mail, женщина утверждает, что первый интим с ней купил министр от партии тори, которому за 50 лет, чье имя не раскрывается из-за правил конфиденциальности.

Лия рассказала, что решила продать свою девственность на аукционе, потому что хотела открыть свое дело и помочь своей семье.

Лия продала девственность за 1,3 млн фунтов

Лия продала девственность за 1,3 млн фунтов

dailymail / Cinderella Escorts

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"Было бы здорово встретить кого-то, кто имеет такой опыт, я думаю, это было бы действительно здорово. Я также хотела бы начать карьеру", – рассказала она.

Британка продала девственность за 1,3 млн фунтов

Британка продала девственность за 1,3 млн фунтов

dailymail / Cinderella Escorts

По словам девушки, мама полностью поддержала сделку с политиком, который оказался настоящим "джентльменом", очень образованным и влиятельным.

"Интересно встретить человека с такой властью. В моем возрасте это сделать не получилось бы. Меня впечатляет, что у него даже есть свой водитель и охрана. И такой парень заинтересован во мне – я нахожу это совершенно лестным и, думаю, он будет добр ко мне", – добавила Лия.

Уточняется, что для выставления своей девственности на аукционе девушкам нужно получить справку от гинеколога. Покупатель имеет право также провести собственную экспертизу, выбрав любого врача. После агентство вычитает 20% комиссии за совершенную сделку.

Девушка продала девственность политику

Девушка продала девственность политику

dailymail / Cinderella Escorts

"Я с нетерпением жду ночи вместе и счастлива выставить на аукцион мою девственность. Несмотря на то, что я мало понимаю в политике, я с нетерпением жду захватывающих разговоров с покупателем и страстной ночи. Я думаю, что разрешение на продажу девственности было табу в нашем обществе. Это важный шаг на пути к эмансипации", – призналась девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что азербайджанская модель Махбуба Мамедзаде продала девственность на интернет-аукционе, который был организован германским сайтом Cinderella Escorts.

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Место
Великобритания
Тег
Секс
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руденко евгений
руденко евгений
я же говорю: этот безумный, безумный, безумный мир...я ещё могу понять её - всё-таки миллион, но вот, прожив большую жизнь, его понять не могу. В чём радость?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ещё в средние века опытные сводни восстанавливали девственность до семи раз. :-) Читайте классику. :-)))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну одна мечта сбылась: карьера эскортной проститутки открыта
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