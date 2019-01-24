Нужны ли комплименты в сексе: раскрыт секрет

Комплименты крайне важны в сексе и в семейной жизни, так как повышают самооценку, настроение и даже снижают артериальное давление.

Как говорится в сюжете ТСН, к такому выводу пришли сексологи и психологи, рассказав, как нужно пользоваться приятными словами (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Так, семейство Зибровых рассказало, что они вместе уже 25 лет, но не перестают подбадривать друг друга комплиментами, потому что они являются одной из ключевых составляющих для сохранения семьи.

В свою очередь эксперты уверяют, что в сексе также нужны слова поощрения. А с критикой нужно быть осторожными. Если что-то пошло не так – завернуть это в "правило бутерброда", то есть аккуратно спрятать во время разговора тот факт, которым партнер был недоволен.

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"У нас сегодня был такой нежный секс. Мне хотелось, чтобы ты был чуть быстрее. Но в общем я сегодня очень удовлетворена". Когда мы вкладываем маленький негатив посерединке между комплиментами, мы прячем его", – заверила сексолог Наталья Ежова.

Она отметила, что во время секса тоже важно говорить нечто вроде "какие у тебя нежные руки". Но ни в коем случае нельзя обманывать партнера.

"Если мы льстим, говорим неправду, то он будет делать то, что мы ему говорим", – пояснила сексолог.

А психолог Наталия Ломоносова отметила, что комплименты человеку необходимы, ведь они не только повышают самооценку, но и стабилизируют давление.

"Сам себя человек не видит. Мы нуждаемся в этом отражении в глазах другого человека. Говорите, не "какая красивая кофточка", а "мне нравится твоя кофточка", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно были развеяны популярные мифы о презервативах, которые укоренились в сознании людей еще с подросткового возраста.

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