Ножи и язык подмышкой: топ-10 звезд-любителей извращений в сексе

Некоторые звезды мирового шоу-бизнеса раскрепощены не только на сцене, но и в постели, особенно после того, как попробовали со своими партнерами некоторые извращения в сексе.

Музыкальный телеканал MTV собрал топ-10 знаменитостей, которые признавались в нетрадиционных любовных утехах.

№1. Участница популярного телешоу Geordie Shore Софи Касаи когда-то рассказала о том, что попробовала анальный секс. В современном мире ­– это вряд ли уже можно назвать извращением, но традиционным методом пока этот вид не является.

Софи Касаи instagram/sophiekasaei

№2. Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория предпочитает связывания во время интимного занятия. "Меня связали шелковыми шарфами. Есть что-то очень сексуальное в том, чтобы быть покорным", – признавалась актриса.

Ева Лонгория instagram/evalongoria

№3. Рэпер и муж Ким Кардашьян Канье Уэст любит, когда в его анальное отверстие вставляют палец. По крайней мере, такими подробностями делилась его бывшая возлюбленная Эмбер Роуз.

Канье Уэст instagram/kanyewestt_official

№4. Голливудская красавица Анджелина Джоли, как оказалось, тоже любит нечто необычное в постели, а именно – ножи. В интервью "ОК!" она рассказывала, что во время полового акта схватила нож и порезала партнера от переизбытка чувств, а он сделал то же самое в ответ. "У нас был обмен, мы были в крови, мое сердце билось. Это был период, когда я чувствовала себя авантюристкой, и произошло все после нескольких бутылок пива", – говорила она.

Анджелина Джоли

№5. Барбадосская певица Рианна любит, когда ее шлепают. В интервью Rolling Stone она признавалась, что это весело, особенно, когда происходит спонтанно. "Иногда кнуты и цепи могут быть чрезмерно спланированными – нужно остановиться, достать кнут из ящика внизу. Я бы предпочла, чтобы он использовал свои руки", – говорила певица.

Рианна instagram/badgalriri

№6. Звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон имеет специфические вкусы. Когда-то его коллега и бывшая любовница Кристен Стюарт признавалась в интервью британскому Vogue, что ему нравился ее запах, а еще – облизывать ее подмышки.

Паттинсон и Стюарт в фильме "Сумерки" кадр из видео

№7. Известная по телешоу "Беременна в 16" Фарра Абрахам признавалась, что, когда у нее выдается часок провести наедине с собой, она смотрит секс-видео с собственным участием.

Фарра Абрахам instagram/farrahabraham

№8. Британская супермодель и мать пятерых детей Кэти Прайс предпочитает доминирование, в чем она призналась The Mirror: "Я избивала парней, когда они этого заслужили. Мне нравится доминировать. Наверное, поэтому я счастлива, когда связываю сама, а не меня связывают".

Кэти Прайс

№9. Американский рэпер Ludacris (Кристофер Брайан Бриджес) признавался, что обожает женские ноги. "Я определенно люблю девушек с красивыми ногами. У меня фут-фетиш", – признавался он.

Ludacris instagram.com/ludacris

№10. Звезда реалити-шоу на MTV "Джорди Шор" Марни Симпсон признавалась, что хочет испытать струйный оргазм (вытекание большого количества жидкости во время сексуальной стимуляции у женщин во время оргазма). "Я хочу знать, может ли каждая девушка сквиртовать? Если это правильное слово. Я слышала истории, так возможно ли, что однажды я могла бы это сделать? Я просто не чувствую себя женщиной, пока не сделаю этого", – говорила она.

Марни Симпсон instagram/marniesimpsonfanxx

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были предоставлены топ-5 эффективных приемов, которые помогут продлить удовольствие в постели.

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