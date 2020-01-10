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10 января • обновлено в 04:26
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/ Секс

В мире появился дикий секс-тренд с кокосом и дыней

1.3т
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В мире появился новый секс-тренд, который заключается в использовании кокоса вместо вагины.

Об этом написало австрийское издание Kurier. "В толстой скорлупе кокоса делается отверстие, внутрь добавляется масло - и так кокос превращается в отраду для одиноких мужских сердец. Слишком дико, чтобы быть правдой? Совсем нет. И это не новое явление: о кокосовых наездниках СМИ писали уже в 2017 году", - говорится в статье.

В мире появился дикий секс-тренд с кокосом и дыней

"Насколько действительно распространен "фуд-секс", можно хорошо увидеть в интернете. Там можно обнаружить множество советов о том, как использовать продукты питания - для секса с самим собой, а также для секса вдвоем. Конечно, большинство советов безобидны и предлагают использовать, например, взбитые сливки и шоколад - чтобы намазывать их или слизывать", — написало издание.

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В качестве альтернативы кокосу мужчинам предлагается также дыня: "Медовая дыня очень мягкая внутри и дает отличные ощущения. Сначала ее нужно разогреть в микроволновке до температуры тела, вырезать отверстие в кожуре - и самодельная замена вагине готова", — заключили в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальной сети появился новый тренд: девушки по всему миру выкладывают откровенные фотографии, на которых они оголяют свою грудь прямо в ресторанах.

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Автор
Юрко Медянык
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Prigskok Idiot
Prigskok Idiot
Обычно использую х0хлушек как замену дыни. Только хрюкают сильно, свинюшки, генетика такая.
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