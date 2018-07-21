"Новая сексуальная революция": украинцы боятся говорить об "этом"

Украинцы до сих пор боятся говорить открыто на тему секса, а общество переживает "новую сексуальную революцию".

По мнению психотерапевта и сексолога Елены Голоцван, "патриархальный шлейф", мешает людям нормально воспринимать новые реалии.

Люди боятся не соответствовать установленным канонам или шепотом спрашивают об образовательных проектах по сексуальности.

Владелица первого в Украине отеля для сексуальных игр Елена Соловьева отметила, что в информационном пространстве все сводится к крайностям - люди или ничего не знают о сексуальном образовании или пресещены порно.

Напомним, ранее эксперты обсудили на OBOZREVATEL страх пар признаться в своих желаниях и дали советы по его преодолению.