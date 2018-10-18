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/Блоги - Секс

Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

''Никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью''

13т

Никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью.
(Салли Стэнфорд, владелица нескольких знаменитых борделей)

Не знаю как у вас, а у меня однажды это случилось. Молодой человек после секса, как в воду канул. Будто и не существовало летних вечеров, насквозь пропахших льстивыми липами, подгоревшей лазаньи, концерта группы "ДахаБраха", авторской текстильной куклы и спора по поводу равноправия полов. Не могу сказать, что влюбилась без памяти, просто (извините за банальность) секса сто лет не было, да и подруги советовали "сделать это для здоровья". А вот после его неожиданного игнора больно стало по-настоящему. Ведь мы, женщины, считаем, что если произошла близость, то это уже не хухры-мухры, а достаточно серьезный шаг. Выход на новый уровень, взлет на новую орбиту и повод задуматься о совместном будущем.

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Со временем наткнулась на прелюбопытную теорию. Оказывается мы реагируем друг на друга по- разному, но исключительно своими выпуклыми частями тела. У мужчин мгновенно включается нижний центр, в паху происходит маленький шторм, и они понимают, что к этой даме испытывают сексуальный интерес. У женщин все с точностью до наоборот. Мы реагируем грудью, а значит сердцем. Ощущаем нежность, волнение, трепет. Если на данном этапе случается близость, то, как правило, это начало конца. Ведь каждый преследовал свои интересы. Мужчина хотел, а женщина боялась потерять. Все слишком торопились в результате чего плотский интерес кавалера не трансформировался в любовь, а желание барышни не опустилось из груди к низу живота. Другими словами, он еще не влюбился, а она не возжелала.

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Вот поэтому секс, происходящий слишком быстро, зачастую незрелый. Не все пазлы сошлись и не все звезды выстроились в созвездие. После него остается хаос, ворох смятых простыней, упавшая в пропасть самооценка, смертельная обида и ужасное послесексие. То, что задумывалось, как "для здоровья", получается в ущерб. Да и расставаться "до" и "после" – разные вещи. После близости в тысячу раз больнее. Почему? Потому что произошла сцепка. Соединение на невидимом уровне, и когда партнер исчезает, мы испытываем физическую боль, сродни выдергиванию зубов без анестезии.

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И еще один важный нюанс. Сексуальный аппарат мужчины находится снаружи, а у женщины расположен внутри. Он входящий, а мы принимающая сторона. Мы впускаем в святую святых, в свой "дом". Он может погостить, выпить чаю с бисквитом, рассказать парочку баек, воспользоваться нашим душем и полотенцем, пролить массажное масло, сломать ножку кровати, а потом вернуться к себе. Мы всегда остаемся. Нередко обесточенные и обескураженные и получается, как в анекдоте:

- Если мужчина не звонит после секса, то у меня в голове крутятся два варианта: первый - он умер, второй - ему не понравилась близость со мной. Искренне надеюсь, что он умер.

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Автор
Ирина ГоворухаИрина Говоруха
Объект
Секс
Источник
Источник:Facebook Ирины Говорухи
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Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
Надо бьіть самодостаточной, как только даешь ему понять что тьі его не держишь, так потом не можешь от него избавиться, мужики существа свободолюбивьіе, но очень не любят отпускать свободолюбивьіх девушек..
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Aldoshina Lana
Aldoshina Lana
есть еще третий вариант,может звучит банально,но мужчина меняет женщин ,как перчатки...для него это-просто сходил на тренировку...
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