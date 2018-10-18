Никого нельзя удержать днем при помощи того, что произошло ночью.

(Салли Стэнфорд, владелица нескольких знаменитых борделей)

Не знаю как у вас, а у меня однажды это случилось. Молодой человек после секса, как в воду канул. Будто и не существовало летних вечеров, насквозь пропахших льстивыми липами, подгоревшей лазаньи, концерта группы "ДахаБраха", авторской текстильной куклы и спора по поводу равноправия полов. Не могу сказать, что влюбилась без памяти, просто (извините за банальность) секса сто лет не было, да и подруги советовали "сделать это для здоровья". А вот после его неожиданного игнора больно стало по-настоящему. Ведь мы, женщины, считаем, что если произошла близость, то это уже не хухры-мухры, а достаточно серьезный шаг. Выход на новый уровень, взлет на новую орбиту и повод задуматься о совместном будущем.

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Со временем наткнулась на прелюбопытную теорию. Оказывается мы реагируем друг на друга по- разному, но исключительно своими выпуклыми частями тела. У мужчин мгновенно включается нижний центр, в паху происходит маленький шторм, и они понимают, что к этой даме испытывают сексуальный интерес. У женщин все с точностью до наоборот. Мы реагируем грудью, а значит сердцем. Ощущаем нежность, волнение, трепет. Если на данном этапе случается близость, то, как правило, это начало конца. Ведь каждый преследовал свои интересы. Мужчина хотел, а женщина боялась потерять. Все слишком торопились в результате чего плотский интерес кавалера не трансформировался в любовь, а желание барышни не опустилось из груди к низу живота. Другими словами, он еще не влюбился, а она не возжелала.

Вот поэтому секс, происходящий слишком быстро, зачастую незрелый. Не все пазлы сошлись и не все звезды выстроились в созвездие. После него остается хаос, ворох смятых простыней, упавшая в пропасть самооценка, смертельная обида и ужасное послесексие. То, что задумывалось, как "для здоровья", получается в ущерб. Да и расставаться "до" и "после" – разные вещи. После близости в тысячу раз больнее. Почему? Потому что произошла сцепка. Соединение на невидимом уровне, и когда партнер исчезает, мы испытываем физическую боль, сродни выдергиванию зубов без анестезии.

И еще один важный нюанс. Сексуальный аппарат мужчины находится снаружи, а у женщины расположен внутри. Он входящий, а мы принимающая сторона. Мы впускаем в святую святых, в свой "дом". Он может погостить, выпить чаю с бисквитом, рассказать парочку баек, воспользоваться нашим душем и полотенцем, пролить массажное масло, сломать ножку кровати, а потом вернуться к себе. Мы всегда остаемся. Нередко обесточенные и обескураженные и получается, как в анекдоте:

- Если мужчина не звонит после секса, то у меня в голове крутятся два варианта: первый - он умер, второй - ему не понравилась близость со мной. Искренне надеюсь, что он умер.