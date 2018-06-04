Невероятно, но факт: ученые рассказали, от каких болезней лечит секс

Многие слышали о преимуществах, которые организм получает во время интимных отношений. Однако, помимо эмоционального удовлетворения, с помощью секса можно реально лечить некоторые болезни.

Так, ученые давно обсуждают пользу половых отношений для физического здоровья человека. В первую очередь, практика интимных отношений помогает улучшить психическое здоровье, кровообращение, укрепить сердечно-сосудистую систем, пишет Сlicow.

Сердце

Регулярные занятия любовью поддерживают активную работу сердца, в результате чего оно начинает лучше функционировать. По мнению экспертов, это снижает риск сердечных приступов и других проблем с сердечно-сосудистой системой.

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Головная боль

Для успокоения головной боли занятия любовью очень эффективны, потому что они высвобождают окситоцин и усиливают выброс эндорфинов. Эти гормоны помогают организму расслабиться естественным образом.

Депрессия

Интимные отношения действительно эффективный способ избавиться от депрессии и неврозов. а также они повышают самооценку участников процесса.

Бессонница

Когда вы находитесь в состоянии максимального расслабления, вы освобождаетесь от напряжений. Таким образом это способствует улучшению качества сна.

Недержание

Занятия любовью помогают также избавиться от такой деликатной проблемы, как недержание, потому что секс укрепляет таз и мышцы, предотвращая развитие этой болезни.

Грипп

Регулярная половая жизнь помогает избавиться также от гриппа. Это связано с тем, что во время интима происходит выработка антител, оказывающих мощное противовирусное действие.

Боль в мышцах

Если вам необходимо расслабиться, то наличие близости - это лучшее решение, поэтому секс является одним из самых эффективных упражнений для борьбы с перегрузками мышц и суставов.

Тусклая кожа

Близость также помогает иметь блестящую и нежную кожу, так как во время полового акта выделяются вещества, которые непосредственно влияют на внешний вид кожи.

Рак молочной железы

Также секс является барьером против рака молочной железы, так как выброс окситоцина защищает от появления этого вида онкологии.

Как сообщал OBOZREVATEL, сексологи пришли в выводу, что отказ от секса чреват самыми серьезными последствиями для женского организма.