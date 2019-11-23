Непристойности и белье в стразах: 5 вещей, без которых в сексе можно обойтись

Часто девушки пытаются продумать все до мелочей, чтобы секс получился идеальным. Но иногда это дает обратный эффект.

OBOZREVATEL предлагает топ-5 вещей, без которых секс станет только лучше.

Слишком нарядное белье

Лучше всего ограничиться простым эстетичным комплектом белья passionstyle.in.ua

Бюстгальтер в стразах, перьях и пайетках может не только вызвать неоднозначную реакцию, но даже отпугнуть мужчину. Перед выбором нижнего белья стоит подумать, не усомнится ли он в вашей адекватности после того, как вы разденетесь. Лучше всего ограничиться простым эстетичным комплектом белья.

Музыка

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Звуковое сопровождение в основном только отвлекает от секса. Особенно, когда один из двоих начинает вслушиваться в музыку и даже забывает на некоторое время о самом занятии любовью. Если вы не хотите испортить секс, лучше просто не включайте музыку.

Непристойности в постели

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На самом деле многие мужчины не любят, когда девушка ведет себя вульгарно и позволяет себе говорить "гадости" в постели. Это только отталкивает их и убивает желание в дальнейшем заняться любовью с такой девушкой. По мнению психологов, комплименты во время секса мужчин подстегивают куда лучше, чем грубости и непристойности.

Имитация оргазма

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Девушки, которые пытаются имитировать оргазм, иногда настолько переигрывают, что выглядит это просто ужасно. Если не получилось испытать оргазм, то не стоит лезть из кожи вон, чтобы изобразить его. Лучше пусть мужчина узнает правду.

Анальный секс

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Несмотря на множество разговоров об анальном сексе, в реальности далеко не все девушки готовы к этому, да и мужчины тоже. Секс должен быть приятным для обоих, поэтому если кто-то из партнеров не хочет пробовать анальный секс, то лучше сказать об этом сразу. Для того чтобы испытать неповторимые ощущения, анальный секс вовсе не обязателен.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых неподходящих для секса песнях. Антисекс-плейлист был создан в феврале 2018 года на сервисе Spotify, и до настоящего времени в него добавляли новые песни.

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