Жизнь без секса: чем грозит длительное воздержание

Длительное сексуальное воздержание приводит не только к ухудшению качества жизни мужчин и женщин, но также к физическим и психологическим расстройствам.

Более подробно о том, с какими проблемами сталкиваются пары в которых интим случается все реже – рассказал WomanHit.

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Развитие болезней

По результатам исследований, регулярный секс помогает болеть женщинам как минимум в три раза реже. Помимо повышения иммунитета секс способствует активной циркуляции крови в малом тазу, из-за чего риск развития миомы матки сводится к нулю.

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Что касается, мужчин – из-за отсутствия интима у них может происходить застой крови в органах малого таза, что негативно скажется на качестве спермы и создаст проблемы с зачатием.

Снижение интереса к жизни и повышенная раздражительность

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Если и вы испытываете постоянное давление вперемешку с накатывающей раздражительностью – займитесь налаживанием интимной жизни. Ведь во время секса вырабатывается огромное количество гормона радости, что позволит организму расслабиться и привести психологическое состояние в порядок.

Проблемы с либидо

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Постоянный секс в паре помогает избежать проблем с естественным возбуждением, которое может и совсем пропасть, если интим становится редкостью в вашей жизни. Случается это из-за психологических настроек, которые в определенном смысле "избавляются" от ненужного ощущения. К тому же, вернуть интерес к сексу потом бывает непросто – нужно будет прибегать к помощи специалиста. Поэтому пересмотрите свое отношение к сексуальной жизни прямо сейчас!

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