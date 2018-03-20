Не уметь ласкать женщину – хуже, чем не уметь писать.

(Джакомо Казанова)

Моя хорошая знакомая, мама троих детей, неожиданно влюбилась. Они познакомились в Caribbean Club на спектакле о сексе, кофе и шести дачных сотках, и между ними пробежала искра. Молодые люди обменялись контактами, и начался головокружительный роман. Он презентовал бутиковские букеты, сложенные из редких ранункулюсов, и слагал любовные трактаты. Дарил ажурные трусики и печенье "Камасутра". Фото эротических храмов Кхаджурахо и черно-белые ретро-открытки, на которых кудрявые дамы с тяжелой грудью возлежали на шелковых простынях. Обещал часами целовать плечи и лодыжки. Массировать тело специальным гелем-нуро. Показать самую яркую звезду в созвездии Эридана.

Через два месяца искусной осады женщина сдалась, и наконец-то был назначен день "Х". Он снял квартиру и побеспокоился о шампанском со вкусом лепестков роз. Об апельсинах, манго и молодом чеддере. Только когда дело дошло до секса, все произошло, будто у инфузорий-туфелек. Он дежурно поцеловал ее в губы, подул в пупок и мгновенно приступил к десерту. Она не успела опомниться, как молодой человек издал победоносный клич, вскочил с постели, исполнил тощей задницей тумбу-юмбу, юркнул в ванную и вышел оттуда уже при полном параде. Сумасшествие как рукой сняло.

У второй дамы произошло все с точностью до наоборот. Женщина была давно в разводе и проживала вместе с сыном-студентом в районе КПИ. Несколько лет на работе за ней ухаживал начальник: интересный пятидесятилетний мужчина, напоминающий Пауло Коэльо. Шеф носил аккуратную бородку и стильные пиджаки с кожаными заплатками. Пах терпко, практиковал йогу и много путешествовал. Говорил мало и никогда не переходил черту.

Недавно они компанией праздновали 8 Марта. Он подарил всем женщинам сертификат в СПА салон, разлил по бокалам Мадеру и угостил сладостями из "Волконского". Сказал тост, процитировав Хабенского, а под конец вечеринки пригласил ее к себе. Она почему-то согласилась.

Вернулась домой поздним утром. Взволнованная, обласканная, счастливая. Оказалось, что они всю ночь занимались любовью, и шеф заводил ее, словно редкую и старинную шарманку. Довел до состояния, что просто призывала к более решительным действиям, а потом впервые в жизни кричала, разорвав в двух местах простынь.

Так что хороший любовник – это прежде всего тот, у которого все в порядке с головой и потом уже с потенцией. Он не входит в холодную женщину, точно так же, как не садится в машину, ночевавшую на двадцатиградусном морозе и не стартует со скоростью сто километров в час. Осознает, что невозможно гладить холодным утюгом и варить кофе, не включая плиту. А то будет, как в той шутке: Муж пожаловался, что не помнит, когда в последний раз был секс. Жена невозмутимо ответила: "Зато я помню. Именно поэтому у нас его больше нет".