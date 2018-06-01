"Не понимают, что я человек": британка превратила себя в секс-куклу с помощью пластики

Жительница Солфорда (Великобритания) Синди Мур превратила себя в секс-куклу с помощью пластических операций.

Для того, чтобы стать похожей на игрушку из секс-шопа, 31-летняя Синди потратила более 13 тысяч долларов. К решению изменить себя с помощью пластики Мур пришла после расставания со своим возлюбленным. Сейчас женщина самостоятельно воспитывает двоих совместных с экс-мужем детей, пишет Lad Bible.

После разрыва отношений Синди Мур увеличила себе грудь с первого размера до седьмого, нарастила волосы и трижды в месяц увеличивает губы, чтобы выглядеть как надувная кукла, которая может ходить и говорить. Все операции обошлись 31-летней британке в 13 тысяч долларов (около 350 тысяч гривен), и она утверждает, что это только начало, несмотря на то, что ее не воспринимают серьезно окружающие.

Синди Мур Lad Bible

"Я хочу еще больше увеличить грудь и, может быть, сделать подтяжку живота. Я пытаюсь похудеть, чтобы быть еще больше похожей на куклу. Мне кажется, такая внешность делает меня красивее", - призналась женщина.

Синди Мур Lad Bible

Мур отметила, что ей нравилось, как выглядят люди после пластических операций, но сама она решилась изменить внешность, когда узнала, что ее жених и отец ее детей ей изменяет. Девушка рассталась с ним, похудела на 30 килограммов и начала свое перевоплощение. Она уверяет, что вся семья, в первую очередь мать, ее поддержали.

Синди Мур Lad Bible

Мур пожаловалась, что, несмотря на повышенное мужское внимание, она почти не ходит на свидания, так как поклонники не замечают ее внутренний мир.

"Иногда мне кажется, что люди не понимают, что я человек, а не секс-кукла", - поделилась Синди.

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