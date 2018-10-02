Не халтурьте! Названы секреты идеального секса

Сексологи назвали несколько простых правил, которые помогут достигать максимального сексуального удовольствия.

Так, среди главных секретов - контроль движений и сознательных подход к сексуальным играм. По словам специалистов, если подойти к сексу с умом и использовать простейшие советы, можно вывести интимное удовлетворение на новый уровень, пишет Super.

1. Не халтурьте во время прелюдии

Исследование голландских ученых доказало, что "наркотик любви" - гормон окситоцин помогает сделать оргазм ярче. Ничего сложного для его выработки делать не надо: обнимайтесь, целуйтесь, не скупитесь на ласки, так как именно тактильные ощущения являются залогом достижения максимального удовольствия.

Ukr.Life

2. Отложите оргазм

Не стоит спешить во время секса. Иногда, находясь практически "у цели", полезно даже вспомнить все самые антисексуальные картины, которые вам довелось увидеть в своей жизни, и сбавить пыл. Не перестарайтесь - довести дело до конца все равно придется, но отложенный оргазм будет в разы сильнее.

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3. Займитесь физической активностью

Не в постели, конечно. Об этом пункте стоит позаботиться заранее. Физические нагрузки помогают "слабому полу" повысить выработку тестостерона, а это работает на пользу уровню либидо. Тренировки не только повышают сексуальный аппетит, но и налаживают кровообращение (в том числе, в интимных зонах), что положительно сказывается на сексуальном потенциале.

4. Повысьте градус

Перед тем, как заняться любовью, примите горячую ванну: чем выше температура тела на момент полового акта, тем выше его чувствительность.

5. Контролируйте дыхание

Дышать нужно медленно и глубоко, это позволит достичь большей осознанности во время оргазма, а значит, сделать его красочнее. Учтите, для полного контроля потребуются тренировки, сразу может не получиться. Кстати, тантрические практики, которые обещают "раскрепощение и высвобождение сексуальной энергии", способны в этом помочь.

6. Выпейте секс-тоник

Для приготовления "чудо-напитка" достаточно подогреть стакан молока и добавить в него щепотку шафрана. Такое сочетание считается мощным афродизиаком.

7. Не забывайте о сексуальных игрушках

Если у вас нет вибратора или других приспособлений для интимных игр, стоит задуматься об их покупке. Многочисленные исследования ученых доказали, что женщины, которые пользуются вибраторами, достигают пика удовольствия во время секса с партнером чаще и быстрее.

Как сообщал OBOZREVATEL, для улучшения сексуальной жизни также полезно придерживаться определенной диеты, состоящей из обычных продуктов, которые в изобилии присутствуют на прилавках магазинов и рынков.