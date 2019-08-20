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Названы три вещи, которые кардинально изменят секс в будущем

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В нынешнее время существует несколько инноваций, которые способны в корне изменить представления о сексе и его роль в современном обществе.

Издание "Новое время", выделяет три главных аспекта.

Секс кардинально изменится

Секс кардинально изменится

Иллюстрация

Идеальная контрацепция

Отмечается, что экспериментальный препарат Vasalgel обещает стать настоящей революцией в нелегкой борьбе современной медицины с нежелательным зачатием.

Vasalgel представляет собой препарат, который вводится в мужской организм простой инъекцией геля. Гель перекрывает движение в семявыводящих потоках, по которым сперма движется к половому члену.

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Виртуальное 3D-порно

Сочетание нескольких устройств виртуальной реальности, к примеру, таких как Oculus Rift и Leap Motion может открыть двери для наступления настоящей эпохи виртуального секса.

Эрогенная зона

По мнению футуролога Золтана Иствана, наука уже знает о мозге достаточно чтобы создать импланты, которые смогут стимулировать те центры, которые отвечают за сексуальное наслаждение, напрямую, минуя, собственно, процесс занятия сексом.

Также можно предположить создание сетевых устройств, которые позволят все же заниматься сексом вместе с кем-то, но на расстоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-5 причин, из-за которых алкоголь вредит сексу.

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Секс
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