Названы советы, как мужчинам не потерять сексуальность после 40

После 40 лет у мужчин снижается уровень тестостерона. Это может привести к недовольству собой, эмоциональным кризисам и проблемам в постели. Но это нельзя так оставлять.

Так, названы лайфхаки, которые могут повлиять на сексуальные способности и подарить вторую молодость, пишет Лента.ру

Одна из наиболее частых причин снижения потенции у мужчин, на которую не обращают внимание, – сидячая работа. А все из-за того, что длительное нахождение в одном положении вызывает застойные процессы в органах малого таза. Поэтому регулярная физическая нагрузка особенно важна для офисных работников и тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Для того чтобы сделать первые шаги навстречу своему мужскому здоровью, не стоит срочно покупать абонемент на фитнес. Для начала достаточно увеличить количество шагов, которые вы проходите в течение дня, или выйти на регулярные утренние или вечерние пробежки. Чаще ходить пешком, разминаться в течение рабочего дня – это поможет сделать сексуальное желание ярче, а его проявления чаще и регулярнее.

Если обычные занятия в тренажерном зале слишком рутинны и скучны, попробуйте игровые виды спорта. Психологи утверждают, что во время тренировки такого формата организму гораздо проще абстрагироваться от утомительных подсчетов и подходов, поскольку наши мысли заняты совсем другим: подсчетом баллов, желанием победить соперника или сравнять счет.

Баскетбол – когда баскетболист выполняет прыжки, резкие броски и пробежки, нагрузка приходится на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Человек, играющий в баскетбол, улучшает периферическое (или боковое) зрение. А если собрать полноценную баскетбольную команду у вас не получится, то всегда можно сыграть в стритбол в формате 3х3.

Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Попробуйте переместиться от экранов телевизора на реальное футбольное поле в компании друзей. Чем же так полезен этот вид спорта? Медики утверждают, что разнообразие движений футболиста – пусковой механизм для регулярной прокачки практически всех мышц. К тому же во время матча игроки постоянно находятся в движении, так что футбол – это еще и отличное кардио.

Теннис – причем и большой, и настольный – не только укрепляет мускулатуру, но и повышает выносливость спортсмена. А этот полезный навык вполне можно взять на вооружение и на корте, и в спальне.

Самочувствие и сексуальность – это всегда совокупность факторов. И если вы готовы к кардинальным изменениям качества жизни, то одними физическими упражнениями не обойтись. Всем мужчинам после 40 диетологи рекомендуют обратить внимание на качество и регулярность питания. И речь здесь совсем не о диете, а о полноценном сбалансированном рационе.

Для улучшения потенции достаточно следить за тем, чтобы в тарелке всегда оказывались свежие овощи и фрукты, отдавать предпочтение нежирным сортам мяса или рыбе, не злоупотреблять алкоголем.

Ешьте рыбу. Ученые из университета Питтсбурга (США) рекомендуют раз в неделю в обязательном порядке употреблять в пищу рыбу для здоровья мозга. В начале августа на сайте университета появилось заключение группы ученых о том, что употребление в пищу запеченной рыбы очень положительно сказывается на здоровье мозга и эмоциональном состоянии наблюдаемых. При этом не играет роли количество содержащихся в рыбе омега-3 жирных кислот.

Следите за калориями. Например, с помощью бесплатного приложения-трекера FatSecret, 8Fit или "Калорийка". Они помогут рассчитать норму потребления калорий и отследить ежедневный рацион. К тому же такой отчет о питании можно выгрузить и показать тренеру в зале, если вы наметили глобальную цель – похудеть или увеличить мышечную массу.

Лучшее влияние на качество сексуальной жизни оказывает регулярный секс.

Финские исследователи из университета Тампере выяснили, что чем чаще мужчины занимаются сексом, тем менее вероятны у них проблемы с эрекцией. В течение пяти лет они изучали группу из 989 мужчин в возрасте старше 40 лет. Оказалось, что через пять лет больше всего проблем с эрекцией имели те, кто занимался сексом менее одного раза в неделю. У них проблемы возникали в два раза чаще, чем у тех, кто занимался сексом один раз в неделю, и в четыре раза чаще, чем у тех, кто занимался сексом три и более раз в неделю.

Помимо всего прочего, именно регулярный секс помогает стабилизировать выработку тестостерона. А ведь это один из важнейших мужских гормонов. Тестостерон влияет на облик, психологическое состояние и поведение мужчины. Именно он отвечает за поступление в мозг сигналов о влечении к противоположному полу. Таким образом, он обеспечивает не только возможность, но и желание сблизиться с женщиной. Если говорить о физическом проявлении, то благодаря стабильному уровню тестостерона улучшается кровообращение, которое обеспечивает эрекцию.

Ведите график секса. Попробуйте завести трекер или календарь и вносить в него даты, когда вы занимались сексом. Так к концу месяца вы увидите наглядный срез того, насколько активна ваша сексуальная жизнь, и сможете конструктивно обсудить этот вопрос со своей второй половиной.

Отдыхайте чаще. По статистике, более 50 процентов случаев импотенции и проблем в половой сфере у мужчин связаны со стрессами и неврозами. Поэтому в первую очередь рекомендуется ограничить ежедневный стресс-фактор, а если это совсем невозможно, то задуматься о посещении психолога (хотя бы раз в две недели), чтобы "разгрузить голову" и не думать в постели о контрагентах, договорах, подрядчиках и прочих рабочих нюансах.

Отложите гаджеты. Начните с коротких интервалов в течение дня, когда вы откладываете гаджеты и находитесь в тишине. Это поспособствует снижению уровня гормона стресса, кортизола, и повышению уровня тестостерона. А стабильный гормональный фон незамедлительно вернет вкус к жизни. Если расслабиться и сосредоточиться совсем не получается, можно начать медитировать – например, с приложением Calm.

Принимайте пищевые добавки. К сожалению, не все необходимые вещества организм может усвоить из пищи. Именно здесь на помощь и приходят БАДы – специальные биокомплексы, которые содержат в себе необходимую концентрацию натуральных экстрактов лекарственных растений и витамины. Состав БАДов помогает защитить организм от воздействия негативных факторов. Без риска для здоровья они помогают снизить влияние внешних негативных факторов на мужской организм.

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