Названы самые странные предпочтения в сексе

Пользователь Reddit опросил пользователей сети о том, какие самые странные предпочтения в сексе им известны от друзей и близких.

За 12 часов пост набрал более 13 тысяч комментариев и 39 тысяч лайков.

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Юзер stealingfirst рассказал о друге, которому нравилось холодное оружие. Ему было приятно получать и оставлять порезы во время интимной близости. А ruser777 отметил, что девушка его друга не хочет заниматься сексом, пока не будет пьяна.

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По словам пользователя woolmittensarewarm, однажды ему пришло письмо от коллеги по работе с предложением заняться сексом с его супругой. MotterFodder вспомнил о друге, который уже более 15 лет женат, однако, по его словам, у пары никогда не было секса.

pexels.com

Link-to-the-Pastiche написал о знакомой ему паре, в которой мужчине нравится "игра в некрофилию". По его словам, супруг просит возлюбленную принять очень холодный душ, а затем неподвижно лежать на кровати, имитируя труп.

Thedavcarcol рассказал, что у его жены была подруга в школе, которая хранила все использованные презервативы в пакете под кроватью.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, онлайн-клиника Zava назвала идеальный размер полового члена, который сможет удовлетворить женщину во время секса. Так, по результатам исследования, для достижения оргазма представительницам прекрасного пола нужен пенис размером в 15,4 см.

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