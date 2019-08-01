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Названы самые раздражающие и скучные действия в сексе

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В сети определили самые раздражающие и скучные действия в сексе.

Так, обсуждение запустил пользователь соцсети Reddit под ником kellywithayy, задав вопрос: "Какая самая раздражающая часть секса, о которой никто никогда не говорит?".

Через несколько часов появилось более 6 тыс. ответов. Эта беседа получила также более 20 тыс. лайков.

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Недостатки секса

Недостатки секса

Иллюстративное фото

Так, одним из худших ощущений во время секса пользователи указали долгое ожидание оргазма. Не менее неприятной оказалась и смена позиции.

Некоторых раздражает необходимость уборки и купания после интима. При этом большинство мужчин назвали худшим моментом в сексе внезапный спад эрекции.

Практически все при этом также указали, что наслаждаться интимными моментами часто мешают физиологические нюансы: судороги, неприятные звуки и т. д.

Названы самые раздражающие и скучные действия в сексе

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции пара туристов среди белого дня занялась сексом вблизи оживленного пляжа.

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Секс
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