Названы самые популярные песни для секса: какие треки попали в список

На музыкальной стриминговой платформе Spotify обнародовали плейлист с самой популярной музыкой для секса.

В рейтинг вошли такие исполнители, как The Weeknd, Jeremih, Trey Songz и другие. Список треков составил бренд белья Pour Moi, пишет журнал Instinct (слушайте композиции в конце новости).

Создатели перечня проанализировали около 300 тысяч песен из различных плейлистов пользователей с тематическими названиями вроде "для свидания", "для этого самого", "плейлист для секса" и "для просмотра Netflix".

Названа самая популярная музыка для секса Freepik

В список попали композиции, наиболее часто встречающиеся в пользовательских плейлистах. Самым популярным артистом оказался The Weeknd – в перечень вошли его треки Often, Earned It, Wicked Games, The Hills и Call Out My Name.

Кроме того, в списке — певец Jeremih с композициями All The Time и Birthday Sex, Трей Сонгз с песнями Neighbors Know My Name и Slow Motion, а также исполнители Брайсон Тиллер (Don’t) и Ginuwine (Pony).

Три самые популярные песни для секса:

Ранее OBOZREVATEL писал, что эксперты назвали безопасный способ, как заниматься сексом во время пандемии.